Про це вона сказала в інтерв’ю Савіку Шустеру.

Венедіктова, зокрема, не змогла назвати кількість проваджень, у яких фігурує Порошенко.

“Не можу сказати конкретну цифру, тому що зараз [постійно] щось відбувається за ухвалами судів… Вони знову відновлюють ці справи…” – сказала вона.

Генпрокурорка заявила, що нині підозру Порошенку вручили тільки у кримінальному провадженні щодо можливих порушень при призначенні Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

“Зараз підозрюваний ознайомлюється з матеріалами справи, подивимося, коли ми передамо справу в суд, і суд поставить крапку. Щодо решти, то є фактові провадження, де конкретне прізвище навіть не фігурує. Тому мені здається, що така увага до кримінальних проваджень – це певний піар певним особам”, – вважає Венедіктова.