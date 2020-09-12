Про це вона сказала в інтерв’ю Савіку Шустеру.
Венедіктова, зокрема, не змогла назвати кількість проваджень, у яких фігурує Порошенко.
“Не можу сказати конкретну цифру, тому що зараз [постійно] щось відбувається за ухвалами судів… Вони знову відновлюють ці справи…” – сказала вона.
Генпрокурорка заявила, що нині підозру Порошенку вручили тільки у кримінальному провадженні щодо можливих порушень при призначенні Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.
“Зараз підозрюваний ознайомлюється з матеріалами справи, подивимося, коли ми передамо справу в суд, і суд поставить крапку. Щодо решти, то є фактові провадження, де конкретне прізвище навіть не фігурує. Тому мені здається, що така увага до кримінальних проваджень – це певний піар певним особам”, – вважає Венедіктова.
- 8 липня представник сторони обвинувачення оголосив про завершення досудового розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки, в якому п’ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним. Після цього Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід Порошенку.
- 8 липня керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань (ДБР) Олег Корецький повідомив, що на нього чинився тиск з метою відкриття кримінальних проваджень проти п’ятого президента Петра Порошенка.
- За словами Олега Корецького, перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков сам визнавав, що в справі проти Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка в Службу зовнішньої розвідки немає складу злочину.
- Олег Корецький розповів, що у генерального прокурора Ірини Венедіктової є стовідсотковий вплив на “харківську команду” Державного бюро розслідувань – Олександра Бабікова та Олександра Соколова.