Про це повідомляє прес-служба політичної партії “Європейська солідарність”.

“Ми твердо переконані щодо сьогоднішніх дій, що Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Зеленського. Ми переконані, що тут є склад кримінального злочину – втручання в діяльність Генерального прокурора”, – заявив Порошенко.

За словами п’ятого президента, Україна сьогодні повертається в часи Віктора Януковича, а події, які відбулися, є переслідуванням лідера опозиції.

“Ми будемо вимагати як невідкладної зустрічі з Генеральним прокурором, в тому числі, підкреслюю, що відповідно до законодавства, автором якого я є, змін в Конституції, які я вніс, зареєстрував і провів в першому читанні, генеральний прокурор зобов’язаний брати участь у врученні підозри, якщо вважає за потрібне. Ми приїхали для того, щоб отримати підозра. Після цього, поспілкувавшись з нами близько 40 хвилин, генеральний прокурор втекла. Ми повідомили, що ми в будь-який час готові знову приїхати до неї, залишили телефони. І як тільки вона звільниться, ми приїдемо”, – пояснив він.

Також Порошенко розповів, що при зустрічі з Венедіктовою депутати вимагали від неї виконувати законні процесуальні дії.

“Робіть слідчі дії і дайте відповідь на питання про нереєстрацію в Єдиному реєстрі справи про перешкоджання народному депутату, не реєстрації в Єдиному реєстрі справи про перешкоджання діяльності журналістів, чи не реєстрації справи проти співробітників ДБР за перевищення владних повноважень під час організації без рішення суду штурму музею, інших позицій процесуальних порушень, які були брутальні”, – уточнив він.