Венедіктова поскаржилася, що зарплати в 38 000 грн не вистачає для утримання домашніх тварин

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поскаржилася, що їй не вистачає заробітної плати на посаді глави Офісу генпрокурора.

Про це вона заявила в інтерв’ю “Українським новинам”.

Генпрокурор сказала, що зарплати в 38 тисяч гривень, яку вона отримує на руки, не вистачає для утримання сім’ї та домашніх тварин. Зарплати генпрокурора, за її словами, “недостатньо для того, щоб забезпечити всі витрати, тому їй доводиться користуватися своїми заощадженнями”.

“Я думаю, що зараз “з’їм” всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата “на руки” 38 тисяч грн. Це останнє, що я отримувала. А у мене ще сім’я, діти, домашні тварини, яким потрібен ветеринар. Тому я буду використовувати запаси”, – розповіла Венедіктова.

З приводу хабарів вона відповіла, що їй їх не пропонували.

17 березня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Ірину Венедіктову генеральним прокурором.