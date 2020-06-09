Венедіктова поскаржилася, що зарплати в 38 000 грн не вистачає для утримання домашніх тварин

Про це вона заявила в інтерв’ю “Українським новинам”.
Генпрокурор сказала, що зарплати в 38 тисяч гривень, яку вона отримує на руки, не вистачає для утримання сім’ї та домашніх тварин. Зарплати генпрокурора, за її словами, “недостатньо для того, щоб забезпечити всі витрати, тому їй доводиться користуватися своїми заощадженнями”.
“Я думаю, що зараз “з’їм” всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата “на руки” 38 тисяч грн. Це останнє, що я отримувала. А у мене ще сім’я, діти, домашні тварини, яким потрібен ветеринар. Тому я буду використовувати запаси”, – розповіла Венедіктова.
З приводу хабарів вона відповіла, що їй їх не пропонували.
17 березня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Ірину Венедіктову генеральним прокурором.
- Прокурори САП опублікували відкритого листа, в якому висловили свою незгоду з критикою Генерального прокурора України Ірини Венедіктової, яка звинуватила САП у бездіяльності, відсутності результатів роботи і порушення розумних строків при веденні кримінальних проваджень.