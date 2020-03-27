Про це повідомляє пресслужба відомства.

“У п’ятницю, 27 березня 2020 року, генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу генерального прокурора двох своїх нових заступників – Андрія Любовича та Олексія Симоненка”, – йдеться у повідомленні.

Андрій Любович народився у 1976 році у м.Дніпропетровську. Роботу в органах прокуратури розпочав у 1998 році. Працював на посадах: помічника прокурора і старшого слідчого прокуратури районної прокуратури Дніпра, начальником управління Дніпропетровської облпрокуратури, начальником відділу прокуратури Києва. З 22 січня 2015 року працював заступником прокурора Києва.

2 квітня 2015 року – жовтень 2016 року – призначений прокурором Донецької області.

Після звільнення з прокуратури створив ФОП – надавав послуги у сфері права.

Ігор Сидоренко народився в 1978 році у Глухові Сумської області. Працювати в органах прокуратури почав з посади слідчого прокуратури Білопільського району Сумської області. Також працював у Службі безпеки України. У січні 2020 року він подавав декларацію на посаду заступника голови Державного бюро розслідувань. Тоді обов’язки очільника ДБР виконувала Ірина Венедіктова.