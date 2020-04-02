Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що у четвер Венедіктова представила Мустецу колективу Генеральної прокуратури та розповіла, за якими напрямами він буде працювати, відповідно до розподілу обов’язків між заступниками генпрокурора.

Мустеца Ігор Васильович народився 23 червня 1980 року у місті Чернівці. В 2001 році закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, а вже у 2013 році – Національну академію прокуратури України.

В органах прокуратури працює з листопада 2002 року. Займав посади: помічника прокурора м. Чернівці, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Чернівецької області, заступника прокурора Садгірського та Шевченківського районів міста Чернівці.

З лютого 2011 року по квітень 2014 року – прокурор Шевченківського району м. Чернівці.

З квітня 2014 року – вересень 2016 року – заступник прокурора Чернівецької області.

З вересня 2016 року був першим заступником прокурора Чернівецької області.

У декларації за 2018 рік Мустеца вказав, що не має у власності квартир і користується автомобілем Volkswagen Touareg (2013 року випуску), яким володіє спільно з дружиною.