Про це повідомили у Facebook колишній генпрокурор Юрій Луценко та юрист, засновник громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов.

Ексочільник генпрокуратури Луценко написав “В бій ідуть лише… молоді обличчя” та додав до допису фото другого президента України Леоніда Кравчука, якого було призначено головою української делегації в ТКГ, та копію наказу генпрокурорки Ірини Венедіктової про призначення її позаштатного радника.

Згідно з документом, позаштатним радником генпрокурорки на громадських засадах та на підставі його ж заяви став Святослав Піскун.

Олександр Лємєнов своєю чергою нагадав, що Піскун має досвід роботи у генпрокуратурі, виступав проти переатестації прокурорів та може бути причетний до корупційних злочинів:

“Нагадаю, цей персонаж на посту “заробив” на шикарну віллу у Ле Канне на Лазурному узбережжі Франції за кілька мільйонів євро, а може й десятків мільйонів. Про те колись писав у блозі Сергій Лещенко. Так ось, цей вусатий прокурорський “отставнік” якось написав скаргу на атестацію прокурорів у римський офіс міжнародної організації IDLO. І окремим абзацом про мене, що я погрожую прокурорам очищенням. Яка честь, коли негідники пишуть кляузи на тебе”, — написав він.

Зазначимо, що попри те, що призначення відбулося ще 27 липня, офіційних заяв Офісу генпрокурора про це не було.

Хто такий Святослав Піскун?

Святослав Піскун — український політичний діяч, Генерал-лейтенант податкової міліції, Державний радник юстиції 1 класу, Голова Союзу юристів України, віцепрезидент Міжнародного фонду юристів України, член Вищої ради юстиції України.

Він єдина людина в історії України, яка обіймала посаду генерального прокурора України тричі: у 2002-2003, 2004-2005 й 2007 роках.

Піскуну наразі 61 рік. Він закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. З 1984 по 1988 працював у прокуратурі Ірпеня, з 1990 по 1997 — в органах прокуратури Києва та Київської області.

Наступні 5 років присвятив роботі у Державній податковій адміністрації України.

У липні 2002, за часів президентства Леоніда Кучми, вперше став генпрокурором, змінивши на цій посаді Миколу Гарника.

Пізніше був заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України, поки в грудні 2004 не був знову призначений генеральним прокурором.

У 2006-2007 роках був нардепом, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

26 квітня 2007 року відновлений на посаді Генерального прокурора. 24 травня 2007 року указом президента Віктора Ющенка звільнений з посади. У 2009 році Піскун намагався поновитися на посаді через суд, але не вдалося.

У 2012 році Піскун, бувши депутатом 6-го скликання, підтримав скандальний “Закон Ківалова-Колесніченка”, який пізніше Конституційний Суд визнав неконституційним і таким, що втратив чинність.