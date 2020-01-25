Відповідне відеозвернення оприлюднено на сайті ДБР.
“Стосовно невідкладного приймання депутатів особисто мною. Шановні народні депутати, я працюю, в мене розписаний графік, в мене є зустрічі та наради, я працюю заради інтересів й інших громадян України, а не живу лише інтересами народних депутатів. І все ж рішення Конституційного суду чітко вказує, що таке невідкладне прийняття народного депутата – це той, який не може бути відкладений на тривалий час і здійснюється раніше прийняття інших посадових осіб та громадян. Якщо ви вважаєте за необхідне зустрітися зі мною – зустріньмось! Але я дуже прошу – не робіть це паралельно із допитом громадянина Порошенка”, – зазначила Венедіктова.
На її думку, подібні дії нардепів виглядають як “вплив на слідчі дії”.
“До того ж він (Петро Порошенко, – ред.) 27 разів не з’являвся на допити”, – додала глава ДБР.
Венедіктова запевнила, що ДБР відповідає в чітко встановлений законом термін на всі звернення громадян, і закликала не маніпулювати на цій темі.
Окремо вона звернулася до Петра Порошенка.
“Крім того, я хочу сповістити Петра Олексійовича. Я не буду спілкуватися телефоном. І не знаходьте будь-який інший привід, як то звернення громадян. Я не є керівником органу досудового розслідування, тож , будь ласка, стосовно всіх кримінальних проваджень по яких ви проходите свідком, спілкуйтеся зі слідчими”, – заявила Венедіктова.
- Напередодні п’ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.
- У цей же час народні депутати від фракції “Європейської Солідарності” прийшли до ДБР, щоб заявити керівництву відомства про неприпустимість призначення першим заступником Бюро адвоката експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександра Бабікова, а також передати листи від сімей “Небесної сотні”. Нардепів не пустили в відомство.
- У Державному бюро розслідувань заявили, що розцінили спроби народних депутатів від “Європейської Солідарності” увійти в приміщення як втручання в роботу Бюро.