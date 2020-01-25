Тимчасовий виконувач обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова закликала народних депутатів, які воліють із нею зустрітися, робити це не під час допитів у ДБР п'ятого президента України Петра Порошенка.

Відповідне відеозвернення оприлюднено на сайті ДБР.

“Стосовно невідкладного приймання депутатів особисто мною. Шановні народні депутати, я працюю, в мене розписаний графік, в мене є зустрічі та наради, я працюю заради інтересів й інших громадян України, а не живу лише інтересами народних депутатів. І все ж рішення Конституційного суду чітко вказує, що таке невідкладне прийняття народного депутата – це той, який не може бути відкладений на тривалий час і здійснюється раніше прийняття інших посадових осіб та громадян. Якщо ви вважаєте за необхідне зустрітися зі мною – зустріньмось! Але я дуже прошу – не робіть це паралельно із допитом громадянина Порошенка”, – зазначила Венедіктова.

На її думку, подібні дії нардепів виглядають як “вплив на слідчі дії”.

“До того ж він (Петро Порошенко, – ред.) 27 разів не з’являвся на допити”, – додала глава ДБР.

Венедіктова запевнила, що ДБР відповідає в чітко встановлений законом термін на всі звернення громадян, і закликала не маніпулювати на цій темі.

Окремо вона звернулася до Петра Порошенка.

“Крім того, я хочу сповістити Петра Олексійовича. Я не буду спілкуватися телефоном. І не знаходьте будь-який інший привід, як то звернення громадян. Я не є керівником органу досудового розслідування, тож , будь ласка, стосовно всіх кримінальних проваджень по яких ви проходите свідком, спілкуйтеся зі слідчими”, – заявила Венедіктова.