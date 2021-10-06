Про це вона написала на свої сторінці Facebook.

“Перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок – відповідальність неминуча. Не змінить суті проблеми і складання повноважень”, – написала Генпрокурорка.

Наразі прокурори та поліціянти активно працюють над розслідуванням нападу на журналістів “Схем”.

“Вже найближчим часом відбудуться слідчі дії із потерпілим журналістом і до матеріалів має бути долучено оригінал відновленого відеозапису конфлікту. Відповідальним буде повідомлено про підозру”, – повідомила Венедіктова.

Варто зазначити, що голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування після нападу на журналістів програми “Схеми”.

5 жовтня стало відомо, що на журналістів програми “Схеми” напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування. Інспектори відділу дізнання Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

В “Укрексімбанку” заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Установа планує звернутися до правоохоронців.