Про це вона написала на свої сторінці Facebook.
“Перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок – відповідальність неминуча. Не змінить суті проблеми і складання повноважень”, – написала Генпрокурорка.
Наразі прокурори та поліціянти активно працюють над розслідуванням нападу на журналістів “Схем”.
“Вже найближчим часом відбудуться слідчі дії із потерпілим журналістом і до матеріалів має бути долучено оригінал відновленого відеозапису конфлікту. Відповідальним буде повідомлено про підозру”, – повідомила Венедіктова.
Варто зазначити, що голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування після нападу на журналістів програми “Схеми”.
5 жовтня стало відомо, що на журналістів програми “Схеми” напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті.
У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування. Інспектори відділу дізнання Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
В “Укрексімбанку” заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Установа планує звернутися до правоохоронців.
- Журналісти програми “Схеми” за допомогою технічних спеціалістів зуміли відновити кадри нападу рід час інтерв’ю в державному “Укрексімбанку”. Відео можна переглянути в мережі.
- В Офісі президента пропонують відсторонити від посади голову правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгера, аби він не перешкоджав розслідуванню та перевірці справи щодо нападу на журналістів “Схем”.
- Голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер перепросив за напад на журналістів “Схем”.