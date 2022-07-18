Про це йдеться у її дописі на Facebook.
Вона попросила коментаторів та інших зацікавлених осіб не розповсюджувати від її імені будь-які твердження, які не мають до неї жодного стосунку. Венедіктова заявила, що станом на зараз вона не обговорювала це питання з жодною людиною. Щобільше, зараз також утримується від коментарів, з однієї простої причини – не на часі.
“Я була призначена на цю посаду, вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала. Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія “врегулювання” ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар”, – пояснила Венедіктова.
Вона наголосила, що їй є чим пишатися на займаній посаді, адже продемонструвала гарні результати роботи. За словами Венедіктової, їй вдалося об’єднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України і в інтересах України.
Вона зауважила, що не має наміру сперечатись з думкою чи рішенням президента, водночас нагадала, що” процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом”.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 липня усунув від посади генеральну прокурорку країни та керівника внутрішньої розвідки, що стало найзначнішою зміною в уряді з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому. Короткими указами оголосили про відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та керівника СБУ Івана Баканова, друга дитинства президента. Водночас в.о. генпрокурора Офіс президента призначив Олексія Симоненка, котрого у 2020 році Національне антикорупційне бюро звинуватило у “незаконному” втручанні в розслідування справи про корупцію.
- Пізніше він пояснив, чому відсторонив з посад колишнього голову СБУ Івана Баканова та Генпрокурорку Ірину Венедіктову.
- Фракція “Європейська Солідарність” вважає відсторонення керівників Служби безпеки України Івана Баканова та Офісу генерального прокурора Ірини Венедіктової черговим кроком до диктатури російського зразка. Члени фракції вимагають звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.