Про це йдеться у її дописі на Facebook.

Вона попросила коментаторів та інших зацікавлених осіб не розповсюджувати від її імені будь-які твердження, які не мають до неї жодного стосунку. Венедіктова заявила, що станом на зараз вона не обговорювала це питання з жодною людиною. Щобільше, зараз також утримується від коментарів, з однієї простої причини – не на часі.

“Я була призначена на цю посаду, вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала. Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія “врегулювання” ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар”, – пояснила Венедіктова.

Вона наголосила, що їй є чим пишатися на займаній посаді, адже продемонструвала гарні результати роботи. За словами Венедіктової, їй вдалося об’єднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України і в інтересах України.

Вона зауважила, що не має наміру сперечатись з думкою чи рішенням президента, водночас нагадала, що” процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом”.