Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що кримінальних проваджень щодо "ПриватБанку" загалом було відкрито понад 30 тисяч, але актуальними наразі є лише кільки десятків.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

“Проваджень по “ПриватБанку” достатньо. Я думаю, що буде цікаво дізнатися, що їх 30 тисяч було. 20 тисяч вже закрито. З цієї маси 700 проваджень, якими ми зараз займаємося, — за несуттєвими службовими злочинами, 40 з них — актуальних”, — зазначила генпрокурорка.

Венедіктова нагадала, що провадження, в якому про підозру днями було оголошено кільком топменеджерам банку, розслідувалося з березня 2017 року.