Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
“Проваджень по “ПриватБанку” достатньо. Я думаю, що буде цікаво дізнатися, що їх 30 тисяч було. 20 тисяч вже закрито. З цієї маси 700 проваджень, якими ми зараз займаємося, — за несуттєвими службовими злочинами, 40 з них — актуальних”, — зазначила генпрокурорка.
Венедіктова нагадала, що провадження, в якому про підозру днями було оголошено кільком топменеджерам банку, розслідувалося з березня 2017 року.
- Раніше повідомлялося, що у справі “ПриватБанку” підписали підозри кільком колишнім топменеджерам. Крім того, для підтвердження збитків державі призначено експертизу.
- Зокрема, правоохоронці оголосили про підозру та затримали експершого заступника голови правління “ПриватБанку” Володимира Яценка 22 лютого при спробі виїзду з України.
- Експосадовець планував залишити Україну приватним літаком у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. До спроби втечі може бути причетний колишній власник банку, олігарх Ігор Коломойський.
- Напередодні ВАКС скерував Яценка під арешт на два місяці (до 22 квітня 2021 року) за підозрою в розтраті в особливо великих розмірах. Однак за нього було внесено заставу в розмірі 52 млн.