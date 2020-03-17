Ірина Венедіктова, яка стане новим генеральним прокурором України, має намір у першу чергу провести "аудит справ і кадрового стану в прокуратурі".

Про це вона поінформувала, виступаючи з трибуни Парламенту, повідомляє кореспондент #Букв.

“Що стосується перших кроків. По-перше, – це провести аудит і справ, і кадрового стану в прокуратурі. Ви знаєте, що “на порозі” стоять 226 прокурорів. За люстрацією 400 прокурорів, які були звільнені восени, вже є судові рішення про поновлення. Тому необхідно прийняти дуже важливі і законні рішення для того, щоб, з одного боку, реформа прокуратури тривала без перекосів, а з іншого, щоб все відбувалося таким чином, щоб прокуратура не лягла після того, коли відбудуться абсолютно законні процедурні рішення”, – зазначила Венедіктова.

Вона додала, що необхідно скоординувати роботу Державного бюро розслідувань, НАБУ і Служби безпеки, оскільки є “багато фактових справ”, які розслідуються цими відомствами паралельно.

“Є багато фактових справ по одним і тим же провадженням, відкритим і в ДБР, і в НАБУ, і в СБУ, тому важливо зробити так, щоб відбувалася координація, щоб злочинність знизилася істотно, і прокуратура стала ефективною державною інституцією”, – заявила Венедіктова .

Вона запевнила, що не продаватиме і не стане зливати кримінальні справи, а також повертати “прокурорських перевертнів”.

Крім того, Венедіктова наполягає, що “в Україні немає політичних переслідувань”. Відповідаючи на запитання, наскільки вона буде політично незалежною і гарантує, що не виконуватиме вказівки, вона заявила:

“В Україні немає політичних переслідувань. Це потрібно наголосити. А злодій повинен сидіти у в’язниці”.

Крім того, Венедіктова прокоментувала свої більш ранні заяви з приводу скасування закону про амністію активістів Майдану. Раніше вона заявляла, що існує суперечність між цим законом і Кримінально-процесуальним кодексом України. Зокрема, Венедіктова відзначала, що закон перешкоджає об’єктивному розслідуванню смертей правоохоронців під час масових акцій протесту в 2013-2014 роках.

Сьогодні вона фактично знову висловила думку про недосконалість закону.

“Що стосується закону, як ви його називаєте “про амністію”. Якщо ви правильно прочитаєте закон і побачите відповідність цього закону кримінально-процесуальному законодавству, у вас так само виникнуть певні запитання. Тому, давайте будемо чесними тут, у Парламенті… Це завдання Верховної Ради – привести законодавство у відповідність. Такого бути не може, коли ми тут “білі і пухнасті”, а тут – ми якийсь результат вимагаємо… Тому тут просто необхідно зрозуміти: або ми виконуємо спеціальний закон, який суперечить кримінально-процесуальному законодавству, і стоїмо на паузі. Або ми хочемо всебічного об’єктивного розслідування, і щоб наші спеціальні закони відповідали законам, які за своєю силою знаходяться вище”, – заявила Венедіктова.