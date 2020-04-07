Про це вона розповіла в інтерв’ю “Українській правді”.
Венедіктова зазначила, що рекомендацій від різних чиновників було набагато більше, ніж вона могла припустити.
Зокрема, Єрмак також рекомендував їй людей, які могли б стати її заступниками.
“Пан Єрмак мені правда рекомендував людей подивитися на заступників. Я подивилася і, на жаль, вони не підійшли мені. І пан Єрмак жодним чином ні на чому не наполягав, він сказав: подивись, послухай і т.д.”, – зазначила вона.
Також Венедиктова сказала, що олігарх Ігор Коломойський не рекомендував їй людей на місця заступників.
“Ігоря Коломойського я не бачила в житті і не спілкувалася з ним навіть по телефону, тобто він мені взагалі нікого не міг рекомендувати”, – сказала вона.
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу генпрокурора двох своїх заступників.