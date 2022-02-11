Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова відповіла на запитання, чи вважає винним п'ятого президента Петра Порошенка за звинуваченнями у так званій вугільній справі.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на “Право на владу“.

“Людина вважається винною лише за рішенням суду”, – наголосила Венедіктова.

Вона нагадала, що 11 лютого оскаржують рішення суду про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання як сторона обвинувачення, так і сторона захисту. Тому Венедіктова, як генеральна прокурорка, не може давати юридичну оцінку діянням п’ятого президента, оскільки слідство все ще триває.

Вона наголосила, що здійснюється аналіз подій 2016 року – дій Петра Порошенка, тодішнього складу Ради національної безпеки та оборони, міністрів тощо.

“Але мені здається, що в матеріалах справи якраз ця оцінка прослідковується”, – наголосила очільниця Генеральної прокуратури.

Вона наголосила, що з 16 року з боку представників оперативних органів відбувалася систематична документація усіх дій, здійснених по так званій вугільній справі, зокрема, оприлюднені командою журналістів з Bihus.Info “плівки Медведчука”. Одначе, значну частину матеріалів не бачила навіть сторона захисту – для публіки вони будуть розкриті в повному обсязі вже після закінчення слідства.

“Ми говоримо тільки про доведеність, аргументованість і законність підозри”, – наголосила Ірина Венедиктова, додавши, що не може розкрити значну частину матеріалів справи, оскільки є таємниця слідства.

На відео з 09:25

Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань підозрюють Петра Порошенка у вчиненні злочинів, передбачених статтями 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України. Слідство вважає, що під час виконання повноважень президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік, шляхом придбання вугілля у 2014-2015 роках.