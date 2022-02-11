Про це повідомляють #Букви з посиланням на “Право на владу“.
“Людина вважається винною лише за рішенням суду”, – наголосила Венедіктова.
Вона нагадала, що 11 лютого оскаржують рішення суду про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання як сторона обвинувачення, так і сторона захисту. Тому Венедіктова, як генеральна прокурорка, не може давати юридичну оцінку діянням п’ятого президента, оскільки слідство все ще триває.
Вона наголосила, що здійснюється аналіз подій 2016 року – дій Петра Порошенка, тодішнього складу Ради національної безпеки та оборони, міністрів тощо.
“Але мені здається, що в матеріалах справи якраз ця оцінка прослідковується”, – наголосила очільниця Генеральної прокуратури.
Вона наголосила, що з 16 року з боку представників оперативних органів відбувалася систематична документація усіх дій, здійснених по так званій вугільній справі, зокрема, оприлюднені командою журналістів з Bihus.Info “плівки Медведчука”. Одначе, значну частину матеріалів не бачила навіть сторона захисту – для публіки вони будуть розкриті в повному обсязі вже після закінчення слідства.
“Ми говоримо тільки про доведеність, аргументованість і законність підозри”, – наголосила Ірина Венедиктова, додавши, що не може розкрити значну частину матеріалів справи, оскільки є таємниця слідства.
На відео з 09:25
Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань підозрюють Петра Порошенка у вчиненні злочинів, передбачених статтями 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України. Слідство вважає, що під час виконання повноважень президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік, шляхом придбання вугілля у 2014-2015 роках.
- 11 лютого відбудеться розгляд скарги на запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання п’ятому президенту Петру Порошенку. Суд розпочнеться об 11:00, але вже о 8 ранку були сутички.
- Нагадаємо, адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що у справі проти його підзахисного задіяний слідчий, який в часи президента-втікача Віктора Януковича фальсифікував кримінальні справи за мітинг у Межигір’ї.
- Бізнесмен Сергій Кузяра, який з 2014 року був одним з найактивніших організаторів постачання вугілля з Росії та ОРДЛО, заявив, що вугільна справа проти Петра Порошенка – відкрита маніпуляція фактами, а слідство вимагало від нього будь-яких, навіть неправдивих, свідчень проти п’ятого президента.
- Як світові засоби масової інформації гостро відреагували на звинувачення у державній зраді п’ятого президента України Петра Порошенка, читайте у матеріалі.