Про це вона просила екс-заступника генерального прокурора Віктора Трепака, про що він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

Трепак пояснив, що через справу Стерненка у нього стався конфлікт з новою очільницею Офісу Генпрокурора.

“Саме через цю справу у мене був серйозний конфлікт з новим генпрокурором. Венедиктова проявила величезний інтерес до цієї справи і при першій же розмові про нього сказала мені, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні злочину”, – розповів Трепак.

Він зазначив, що після розмови з Венедиктово був вражений такою постановкою питання.

“Як можна говорити про підозру, не вивчивши справу і точно не знаючи її обставин?”, – заявив він.

Оскільки підстав для оголошення підозри немає і не було, Трепак відмовив Венедиктовій, пояснивши, що це незаконно.

“Генпрокурор була вкрай незадоволена моєю позицією”, – пояснив він.

Після цього відбулася розмова з керівництвом відповідного департаменту і прокурорами, які ведуть справу.

Там також було вирішено, що “підстав для повідомлення Стерненку про підозру у вчиненні будь-якого злочину немає”.

В результаті Венедиктовій направили рапорт з аргументацією щодо відсутності підстав для повідомлення про підозру Стерненкові.