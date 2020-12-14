Про це вона проінформувала на своїй сторінці в Facebook.

“На моє переконання, справи [пов‘язані із групою “Приват”] можна і треба активізувати. Вже сьогодні увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях. Ми знайшли порозуміння із колегами і намітили абсолютно конкретні наступні кроки, які будуть зроблені найближчим часом”, — заявила вона.

Генпрокурорка запевняє, що нею вже було проведено чимало зустрічей з прокурорами САП і детективами НАБУ з приводу цих проваджень.

Про які саме провадження, пов’язані з групою “Приват”, йдеться, Венедіктова не повідомляє.

Ще в травні очільник НАБУ Артем Ситник запевняв, що у кримінальному провадженні стосовно “ПриватБанку” та його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова можуть почати оголошувати підозри.

У вересні НАБУ відкрило провадження за фактом незавершеного замаху на заволодіння майном “ПриватБанку” в особливо великих розмірах.