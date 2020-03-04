Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Організація роботи Офісу генпрокурора побудована таким чином, що в даний час більш ніж у тисячі проваджень ДБР не призначені процесуальні керівники. Відповідно, розслідування заблоковано”, — зазначила Венедіктова, виступаючи перед парламентом.
Також вона звинуватила генерального прокурора Руслана Рябошапку в тому, що він приховує цей факт.
“Але найстрашніше в цій ситуації, що генеральний прокурор не тільки приховує цей факт, але і заперечує”, — додала вона.
Венедіктова уточнила, що йдеться про 1272 кримінальних справи.
- 3 березня в Верховну Раду України внесли проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
- Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці.
- У четвер, 5 березня, парламент проведе позачергове засідання, єдиним питанням на порядку денному якого буде відставка генпрокурора Руслана Рябошапки.