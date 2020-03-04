Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Організація роботи Офісу генпрокурора побудована таким чином, що в даний час більш ніж у тисячі проваджень ДБР не призначені процесуальні керівники. Відповідно, розслідування заблоковано”, — зазначила Венедіктова, виступаючи перед парламентом.

Також вона звинуватила генерального прокурора Руслана Рябошапку в тому, що він приховує цей факт.

“Але найстрашніше в цій ситуації, що генеральний прокурор не тільки приховує цей факт, але і заперечує”, — додала вона.

Венедіктова уточнила, що йдеться про 1272 кримінальних справи.