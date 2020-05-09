Генеральний прокурор Ірина Венедиктова, яка використовувала для привітання з Днем перемоги пісню російського співака Льва Лещенко, відредагувала свій пост, прибравши його кліп.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“Пісня – символ перемоги над фашизмом. Пісня 1975 року – це наша історія і привід пишатися Великою Перемогою. Лєщенко – не символ. РФ – страна-агресор. І Крим – український. Не треба маніпулювати. Сьогодні світлий день пам‘яті загиблим. Мої діди повернулись. Я святкую Перемогу над фашизмом. Посилання видалила – всі, кого ним образила, приношу вибачення. Це приватна сторінка, тримайте себе в руках”, – написала Венедиктова.

Варто зазначити, що Лещенко входить до переліку осіб Міністерства культури України, які створюють загрозу національній безпеці. Сам співак заявляє, що “допомагав повертати Крим”, який окупували на початку 2014 року.

Зокрема, 11 березня 2014 року він підписав колективне звернення до російської громадськості діячів культури Росії в підтримку позиції президента РФ Володимира Путіна по Україні та Криму. Лещенко також не один раз за час окупації виступав в Криму.

Крім того, він висловлювався і про війну на Донбасі.

“Не треба бомбити міста і села, припиніть агресію – і відразу складе зброю південний схід України. Треба вийти на шлях мирних переговорів і людського компромісу. Ми ж один етнос! Що ж ми ділимо?!” – заявив в 2014 році Лещенко в інтерв’ю виданню “Аргументи і факти”.