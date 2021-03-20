Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що до неї не надходили матеріали для підписання підозри нардепу та куму Володимира Путіна – Віктору Медведчуку.

Про це вона повідомила у коментарі журналістам, інформує агентство “Інтерфакс-Україна”.

Як відомо, 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Тоді зазначалося, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”. Однак про висунення офіційних звинувачень чи підозри досі не повідомлялося.

Про це журналісти і запитали Венедіктову. У відповідь генпрокурорка зазначила, що є низка кримінальних проваджень, в яких фігурує нардеп від “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук. Проте органи слідства матеріалів для підозри на підпис їй не приносили.

“На сьогодні жоден орган досудового розслідування матеріалів не надав (для підозри Медведчуку, – ред.)”, – зазначила Венедіктова.

При цьому вона запевнила, що голосувала за запровадження санкцій на засіданні РНБО.

“По санкціях, ви знаєте позицію. Матеріали, які були надані Службою безпеки, я вважала їх обґрунтованими, такими, що заслуговують на увагу. І я проголосувала”, – розповіла очільниця Офісу генпрокурора.

Водночас вона уточнила, що кримінальних проваджень, в яких фігурує Медведчук, є декілька (серед них фактові).

“Справ багато, які з них перспективні – подивимося, ми працюємо в цьому напрямі”, – наголосила Венедіктова.