Про це повідомляє Science Alert з посиланням на результати, опубліковані у Nature Geoscience.

Фото: Magellan / NASA

Дослідницькі апарати не змогли провести тривале дослідження через високу температуру на Венері – 475°C, тому орбітальний апарат Magellan зібрав дані за допомогою радара. Також вдалось зробити знімки поверхні крізь хмари.

У лабораторії NASA разом з геофізикинею Сюзанною Смрекар світлини ретельно вивчили.

Згідно з аналізом “корони” на Венері, а також траншеї та хребти складаються з вулканічної породи. Там, де хребти розташовані ближче один до одного, літосфера, можливо, досить тонка і гнучка, в середньому близько 11 кілометрів.

Зазначається, що “корони” схожі на ударні кратери та складаються з піднятого кільця навколо затонулого центру з концентричними розломами, що розходяться назовні. Вчені вважали ці “корони” кратерами, але на їхню думку, вони виникли внаслідок вулканічних вивержень з надр планети.

Поверхня Венери на 80% складається з вулканічної породи. Тому, планета регулярно оновлювала свій зовнішній вид, зберігаючи поверхню “молодою”.

Порівняно з Марсом, Венера, на жаль, була “обділена увагою” в останні роки, тому існує справжня нестача актуальних даних. На тлі цього у NASA планують місію, під час якої у 2027 році запустять орбітальний зонд для дослідження “корон” планети.