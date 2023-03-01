Останнє дослідження показало, що верхня оболонка Венери — суцільна літосфера, що не розламана на тектонічні плити, на відміну від Землі. Крім того, її товщина виявилася значно тоншої. Вчені заявили, що це дозволяє їй постійно оновлюватися.

Про це повідомляє Science Alert з посиланням на результати, опубліковані у Nature Geoscience.

Дослідницькі апарати не змогли провести тривале дослідження через високу температуру на Венері – 475°C, тому орбітальний апарат Magellan зібрав дані за допомогою радара. Також вдалось зробити знімки поверхні крізь хмари.

У лабораторії NASA разом з геофізикинею Сюзанною Смрекар світлини ретельно вивчили.

Згідно з аналізом “корони” на Венері, а також траншеї та хребти складаються з вулканічної породи. Там, де хребти розташовані ближче один до одного, літосфера, можливо, досить тонка і гнучка, в середньому близько 11 кілометрів.

Зазначається, що “корони” схожі на ударні кратери та складаються з піднятого кільця навколо затонулого центру з концентричними розломами, що розходяться назовні. Вчені вважали ці “корони” кратерами, але на їхню думку, вони виникли внаслідок вулканічних вивержень з надр планети.

Поверхня Венери на 80% складається з вулканічної породи. Тому, планета регулярно оновлювала свій зовнішній вид, зберігаючи поверхню “молодою”.

Порівняно з Марсом, Венера, на жаль, була “обділена увагою” в останні роки, тому існує справжня нестача актуальних даних. На тлі цього у NASA планують місію, під час якої у 2027 році запустять орбітальний зонд для дослідження “корон” планети.