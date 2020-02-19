Про це повідомляє Bloomberg.
ЗМІ має в розпорядженні копію відповідного контракту між російським Держзнаком і центральним банком Венесуели.
Контракт передбачає друк 300 мільйонів купюр номіналом від 10 до 50 тисяч боліварів.
Замовлення оцінюється в 6,8 мільйонів євро.
Йдеться про друк грошей еквівалентних 143 мільйонам доларів США.
Раніше Венесуела друкувала свої банкноти на фабриках британської компанії De La Rue, однак не розрахувалася за ці послуги вчасно. Тому De La Rue примусово стягнула з Венесуели $23 млн.
Найбільша банкнота в Венесуелі коштує менше одного американського долара.
У Росії прес-секретар Держзнаку не дав коментар з приводу замовлення. У прес-службі центрального банку Венесуели коментар також не надали.
- 5 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти деяких чиновників Венесуели, блокуючи їх активи.
- Влада таких європейських країн, як Франція, Іспанія, Німеччина, Великобританія і Нідерланди 16 липня заявили про те, що розглядають можливість введення санкцій проти режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.