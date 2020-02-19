Уряд Ніколаса Мадуро звернувся до Росії з проханням надрукувати гроші для їхньої держави, Венесуели.

Про це повідомляє Bloomberg.

ЗМІ має в розпорядженні копію відповідного контракту між російським Держзнаком і центральним банком Венесуели.

Контракт передбачає друк 300 мільйонів купюр номіналом від 10 до 50 тисяч боліварів.

Замовлення оцінюється в 6,8 мільйонів євро.

Йдеться про друк грошей еквівалентних 143 мільйонам доларів США.

Раніше Венесуела друкувала свої банкноти на фабриках британської компанії De La Rue, однак не розрахувалася за ці послуги вчасно. Тому De La Rue примусово стягнула з Венесуели $23 млн.

Найбільша банкнота в Венесуелі коштує менше одного американського долара.

У Росії прес-секретар Держзнаку не дав коментар з приводу замовлення. У прес-службі центрального банку Венесуели коментар також не надали.