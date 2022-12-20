Відповідний висновок опублікували на сайті комісії.

У новому висновку наголошується, що у Дорадчу групу експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з міжнародних експертів.

Цей сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.

Крім цього, рішення Дорадчої групи експертів мають бути обов’язковими. За жодних обставин кандидат, який пройшов їхню перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КСУ.

Наразі ухвалений Верховною Радою законопроєкт передбачає шістьох членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З’їздом суддів, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо.

“Це — однозначний сигнал, що Комісія наполягає на європейських цінностях та принципах верховенства права, а робити Україні знижку через війну та інші обставини ніхто не буде”, — наголосив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Голова Всеукраїнського об’єднання “Автомайдан” Катерина Бутко зауважила, що тепер все залежить від президента Зеленського — він має якнайшвидше ветувати прийнятий депутатами законопроєкт та повернути його до Верховної Ради з усіма необхідними рекомендаціями.

Раніше громадськість вже закликала президента застосувати своє право вето щодо законопроєкту № 7662, адже він “загрожує політичній незалежності Конституційного Суду і нашій євроінтеграції”.

Співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook зазначила, що висновок Венеціанської комісії щодо закону про Конституційний Суд України був “прогнозованим”.

За її словами, під час обговорення законопроєкту в “Європейській Солідарності” попереджали, що саме такий висновок зробить “Венеціанка”. Депутати “ЄС” наполягали на їхніх правках, які б зробити проєкт відповідним до європейських норм, зробивши б конкурс на обрання суддів КС незалежним і прозорим.

“Ми чи не єдині не голосували за цей законопроєкт у нинішньому вигляді. Як завжди, його протягли руками СН [Слуга народу], ОПЗЖ [Опозиційна платформа — За життя] та інших. Недостатньо поставити європейський прапорець навпроти законопроєкту в порядку денному. Важливо наповнити закони змістом, що відповідає нормам і практиці ЄС. З цим — часто біда. Ми в поправках наполягали на 8 експертах Дорадчої групи й обов’язковому включенні туди представників громадськості й міжнародних експертів”, — нагадала співголова фракції.

Нагадаємо, що Венеціанська комісія виступила проти звільнення суддів КСУ: Ми закликаємо вас вивчити можливі альтернативні способи забезпечення для того, щоб боротьба з корупцією відповідно до міжнародних стандартів залишалася пріоритетом для вашої країни”, — йдеться в листі.