Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо закликав Раду суддів негайно розблокувати судову реформу в Україні та створити Етичну раду для очищення Вищої ради правосуддя.

Про це повідомили на сайті Венеціанської комісії.

Джанні Букіккіо заявив, що судова реформа була основною темою його нещодавньої розмови з Володимиром Зеленським. Він зазначив, що ця реформа має вирішальне значення для майбутнього України.

Він також зазначив, що підтримує прийняття закону, що є ключовою частиною реформи й дає змогу відновити Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС). Букіккіо наголошує, що ВККС має якнайшвидше розпочати заповнення численних вакантних посад суддів.

Наступна суттєва частина реформи – створення Етичної ради.

“Міжнародні партнери України вже висунули своїх кандидатів до Етичної ради. Наразі терміново необхідно, щоб Рада суддів України без жодних затримок призначила власні призначення, які мають істотне значення для впровадження реформи” – наголосив Букіккіо.

За його словами, у разі провалу реформи відповідальність лежатиме на всіх і що затримки у створенні Етичної ради можуть завдати “непоправної шкоди реалізації незалежного та ефективного судочинства в Україні”.

Що відомо про Етичну раду?

Як раніше писали #Букви, в судовій системі є два ключові органи, від яких залежать кар’єри суддів: Вища рада правосуддя (ВРП) та Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС).

Перша розбирається із призначенням та звільненням суддів з посад, розглядає скарги, може на певний час відсторонити суддю від роботи тощо. Друга опікується добором кандидатів на вакантні посади й кваліфікаційним оцінюванням.

Перевірку кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя та надання рекомендації щодо них має здійснювати Етична рада.

До неї увійдуть 6 осіб.

Три особи, визначені міжнародними організаціями (з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи упродовж щонайменше останніх 3 років).

Міжнародні партнери подали списки своїх кандидатів для обрання з-поміж них членів до Ради з етики при Вищій раді правосуддя і відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України ще 10 вересня

Ще троє членів Етичної ради — особи з-поміж суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України.

Як відомо, Рада суддів України — колегіальний орган, що в період між з’їздами суддів України є найвищим органом суддівського самоврядування.У цей час Рада Суддів організовує виконання рішень з’їзду суддів України, контроль за їх виконанням та розв’язує питання про скликання з’їзду суддів України. До Ради суддів входять судді з місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судів та суддя Верховного суду.

Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради.

Як ситуацію пояснює Рада суддів?

Рада суддів переконує, що не саботує судову реформу, і відбір кандидатів триває.

Голова Ради суддів Богдан Моніч категорично відкинув усі звинувачення в блокуванні реформи та заявив:

“Ми стоїмо навпаки на позиції до впровадження цих двох законів (про реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і ВРП, – ред.)”.

Він також сказав, що Рада суддів “не змогла” обрати членів Етичної ради протягом встановленого законом терміну через те, що серед кандидатів, яких він міг би рекомендувати, “не виявилося охочих йти працювати до Етичної ради”.

Відтак РС оголосила про добір на посаду члена Етичної ради. Тепер документи можна подати до 21 жовтня 2021 року включно.

Водночас у Раді суддів нагадали, що до кандидатів є жорсткі вимоги, як-от стаж роботи від 15 років, а в судовій гілці влади залишається все менше людей з таким стажем, однак вони є.

“Отже трьох кандидатів до Етичної ради ми думаємо знайдем”, — заявили в РС, коментуючи обставини неподання кандидатів.