Про це йдеться у повідомленні пресслужби Конституційного суду України.
Про рішення Венеційської Комісії щодо Росії повідомив член Бюро Венеційської Комісії, заступник Голови КС України Сергій Головатий.
Зазначається, що відповідно до п. 8 Резолюції Комітету Міністрів СМ/Res(2022)1 щодо юридичних і фінансових наслідків припинення права Російської Федерації на представництво в Раді Європи повноважним органом ухвалити рішення щодо припинення такого представництва у Венеційській Комісії є Комітет Міністрів Ради Європи.
Рішення Комітету Міністрів Ради Європи повинні оголосити 10 березня.
- Нагадаємо, Венеційська комісія обрала нову президентку. Нею стала французька юристка Клер Базі-Малорі.
- Раніше Венеційська комісія опублікувала Синопсис (короткий звіт) щодо підсумків засідання 10-11 грудня. У документі зазначено, що комісія вітає рішення Конституційного Суду України щодо приведення до присяги двох новопризначених суддів.