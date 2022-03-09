8 березня члени Бюро Венеційської Комісії (ВК) ухвалили рішення, щоб президентка ВК Клер Базі-Малорі звернулася до Комітету Міністрів Ради Європи з питанням про припинення права Росії на представництво у Венеційській Комісії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Конституційного суду України.

Про рішення Венеційської Комісії щодо Росії повідомив член Бюро Венеційської Комісії, заступник Голови КС України Сергій Головатий.

Зазначається, що відповідно до п. 8 Резолюції Комітету Міністрів СМ/Res(2022)1 щодо юридичних і фінансових наслідків припинення права Російської Федерації на представництво в Раді Європи повноважним органом ухвалити рішення щодо припинення такого представництва у Венеційській Комісії є Комітет Міністрів Ради Європи.

Рішення Комітету Міністрів Ради Європи повинні оголосити 10 березня.