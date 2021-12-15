Венеційська комісія опублікувала Синопсис (короткий звіт) щодо підсумків засідання 10-11 грудня. У документі зазначено, що комісія вітає рішення Конституційного Суду України щодо приведення до присяги двох новопризначених суддів.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на сайт Венеційської комісії.

Конституційний Суд України також опублікував повідомлення про рішення Венеційської комісії на своєму сайті, зазначивши про підтримку Комісією рішення Суду.

Як повідомлялось раніше, президент України Володимир Зеленський у грудні 2020 року відсторонив Голову КСУ Олександра Тупицього та суддю КСУ Олександра Касмініна від виконання обов’язків. Проте, у липні цього року Верховний Суд визнав незаконним указ Глави держави. Наразі справа перебуває на апеляційному розгляді у Великій палаті Верховного Суду.

Згодом, у листопаді 2021 року Зеленський призначив нових суддів замість Тупицького та Касмініна – Оксану Грищук та Олександра Петришина. Однак Конституційний суд відмовився приводити їх до присяги, вказавши на те, що повноваження суддів Тупицького та Касмініна були припинені у спосіб, не передбачений Конституцією України.

Відтак, складення присяги їх наступниками можливе лише після припинення повноважень або звільнення з посади на підставах, визначених у статті 1491 Конституції України, суддів Конституційного Суду України, що їх призначив Президент України за період 2013–2018 років, як зазначено заяві Конституційного Суду України.