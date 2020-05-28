У четвер, Угорщина і Словенія послабили обмеження і дозволили своїм громадянам подорожувати між двома країнами.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Про рішення оголосили міністри закордонних справ двох країн в ході спільної прес-конференції на кордоні.

Міжнародні поїздки були обмежені через карантин у зв’язку з пандемією коронавыруса.

“Протівпандемічний захис був успішним в обох країнах, що дозволяє нам робити зважені кроки в напрямку нормалізації. Громадяни Словенії та Угорщини знову можуть подорожувати між двома країнами без будь-яких обмежень або карантину”, – заявив міністр закордонних справ Угорщини Пітер Шіярто.

Відзначимо, в Угорщині було зафіксовано 3816 випадків інфікування, з них – 509 смертельних випадкыв. У той час, як в Словенії зареєстровано 1471 випадок і 108 смертей.