В Угорщині вирішили не відкривати кордони для громадян третіх країн, незважаючи на рекомендацію Європейського Союзу.

Про це повідомило угорське видання Hungary Today.

За словами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, рішення Європейського Союзу суперечить інтересам угорського народу.

В країні вирішили не відкривати кордони для громадян держав, які не є членами ЄС, однак віднесені до списку “безпечних”.

При цьому винятком є ​​Сербія, оскільки там проживає велика угорська діаспора.

Відзначається, що Угорщина має намір відкрити “гуманітарний коридор” для тих, хто подорожує через країну транзитом.

“Кожен, хто подорожує через Угорщину, повинен буде використовувати цей коридор. Їм не дозволять зійти з цього шляху, і ми будемо тримати суворий прикордонний контроль”, – заявив Орбан.