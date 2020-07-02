Про це повідомило угорське видання Hungary Today.
За словами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, рішення Європейського Союзу суперечить інтересам угорського народу.
В країні вирішили не відкривати кордони для громадян держав, які не є членами ЄС, однак віднесені до списку “безпечних”.
При цьому винятком є Сербія, оскільки там проживає велика угорська діаспора.
Відзначається, що Угорщина має намір відкрити “гуманітарний коридор” для тих, хто подорожує через країну транзитом.
“Кожен, хто подорожує через Угорщину, повинен буде використовувати цей коридор. Їм не дозволять зійти з цього шляху, і ми будемо тримати суворий прикордонний контроль”, – заявив Орбан.
- Як повідомлялося раніше, у вівторок, 30 червня, Рада Європейського союзу ухвалила рішення відкрити зовнішні кордони для громадян деяких країн. У список потрапили 14 країн, серед них немає таких держав, як Україна і США, оскільки рівень захворюваності COVID-19 в них не відповідають критеріям.
- Журналісти CNN зібрали найпоширеніші питання про нові правила перетину кордону ЄС і відповіді на них.
- Яких категорій громадян обмеження на в’їзд в ЄС не торкнуться, читайте в матеріалі.