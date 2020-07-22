Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.
Уточнюється, що український посол подякувала за надану допомогу заступника державного секретаря МЗС Угорщини Андраша Барані.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України сьогодні ухвалила в цілому законопроєкт, яким пропонується виділити додатково 2 млрд гривень на подолання наслідків повеней у західних регіонах нашої країни.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок повені до сьогодні залишаються підтопленими 70 населених пунктів у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що постраждалих від паводків у західних областях України забезпечать житлом. Влада допоможе відновити пошкоджене житло або надасть нове.