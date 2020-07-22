Угорщина надала Україні допомогу на 1 мільйон гривень для ліквідації наслідків паводків в західних областях.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.

Уточнюється, що український посол подякувала за надану допомогу заступника державного секретаря МЗС Угорщини Андраша Барані.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України сьогодні ухвалила в цілому законопроєкт, яким пропонується виділити додатково 2 млрд гривень на подолання наслідків повеней у західних регіонах нашої країни.