Україна домовилася з Угорщиною стосовно продовження кредиту на 50 мільйонів євро для розвитку інфраструктури в прикордонних районах.

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє прес-служба міністерства.

“Навіть в умовах, коли доводиться спілкуватися по відеозв’язку, ми нарешті розблокували повноцінне економічне співробітництво та проєкти, які принесуть вигоду для громадян обох наших країн. Йдеться про прикладні речі. Реконструкція мосту через Тису в загоні, скоординована побудова автобану до кордону з угорської та української сторони, відкриття нового пункту пропуску Велика Паладь-Нодьгодош як тільки завершиться пандемія коронавірусу”, – сказав міністр.

Водночас Кулеба також заявив про наміри розвивати позитивну динаміку торгівлі між державами.

“Ніяка криза не повинна підірвати наше економічне співробітництво, двосторонні відносини і торгівлю”, – підкреслив він.