Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє прес-служба міністерства.
“Навіть в умовах, коли доводиться спілкуватися по відеозв’язку, ми нарешті розблокували повноцінне економічне співробітництво та проєкти, які принесуть вигоду для громадян обох наших країн. Йдеться про прикладні речі. Реконструкція мосту через Тису в загоні, скоординована побудова автобану до кордону з угорської та української сторони, відкриття нового пункту пропуску Велика Паладь-Нодьгодош як тільки завершиться пандемія коронавірусу”, – сказав міністр.
Водночас Кулеба також заявив про наміри розвивати позитивну динаміку торгівлі між державами.
“Ніяка криза не повинна підірвати наше економічне співробітництво, двосторонні відносини і торгівлю”, – підкреслив він.
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