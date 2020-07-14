Про це повідомляє пресслужба посольства України в Угорщині.
Так, з 15 липня право в’їзду в Угорщину мають громадяни України:
- які є членами сім’ї громадян Угорщини;
- які мають чинний дозвіл на проживання в Угорщині та члени їх сімей;
- мають дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині, що дає право перебувати на території країни більше 90 днів;
- прибувають з країн із середнім рівнем поширення коронавірусу;
- прибувають з країн з низьким рівнем поширення коронавірусу;
- в рамках тридцятикілометрової зони на термін до 24 годин.
Також наголошується, що в інших випадках, в тому числі коли людина прибуває з країни з високим рівнем поширення коронавірусу, в’їзд в Угорщину для українців можливий тільки після отримання дозволу угорської поліції.
“Зокрема, при наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон і т.д.) потрібно заповнити угорською або англійською мовою і подати електронну заявку. Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин”, – йдеться в повідомленні.
- З 15 липня Угорщина посилює обмеження на кордонах у зв’язку з ростом захворюваності на коронавірус в сусідніх країнах. Угорський уряд вніс Україну в “червоний” список.