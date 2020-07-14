Угорщина з 15 липня дозволяє в'їзд певним категоріям українців. Також можливий в'їзд за рішенням поліції.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Угорщині.

Так, з 15 липня право в’їзду в Угорщину мають громадяни України:

які є членами сім’ї громадян Угорщини;

які мають чинний дозвіл на проживання в Угорщині та члени їх сімей;

мають дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині, що дає право перебувати на території країни більше 90 днів;

прибувають з країн із середнім рівнем поширення коронавірусу;

прибувають з країн з низьким рівнем поширення коронавірусу;

в рамках тридцятикілометрової зони на термін до 24 годин.

Також наголошується, що в інших випадках, в тому числі коли людина прибуває з країни з високим рівнем поширення коронавірусу, в’їзд в Угорщину для українців можливий тільки після отримання дозволу угорської поліції.

“Зокрема, при наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон і т.д.) потрібно заповнити угорською або англійською мовою і подати електронну заявку. Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин”, – йдеться в повідомленні.