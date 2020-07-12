З 15 липня Угорщина посилює обмеження на кордонах у зв'язку з ростом захворюваності на коронавірус в сусідніх країнах. Угорський уряд вніс Україну до "червоного" списку.

Про це заявив глава офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш.

Для контролю пропуску іноземців створені “зелений”, “жовтий” і “червоний” списки держав, в залежності від ситуації з коронавірусом.

Представники держав з “жовтого” списку після прибуття повинні відсидіти двотижневу самоізоляцію. В “жовтий” список увійшли Сербія, Португалія, Румунія, Швеція та Великобританія. Уникнути 14-денного карантину можна буде надавши результати двох негативних тестів на коронавірус, зроблених за останні п’ять днів. Такі ж правила діють і для угорців, які прибувають з інших країн.

В “зелений” потрапила Хорватія.

Громадяни країн “червоного” списку в країну потрапити не зможуть. Зокрема, до “червоних” країн угорський уряд відніс Україну, Албанію, Чорногорію та інші.

Ці правила не стосуються іноземців, які перетинають Угорщину транзитом, а також працівників транспортної галузі і бізнесу, які їдуть у відрядження. Проте їх стан здоров’я все одно будуть перевіряти.

Перелік країн буде регулярно переглядатися.