Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що своїх співвітчизників Угорщина пропускає на в’їзд без необхідності проходити карантин.

На карантин також не відправляють громадян України, які в’їжджають у 30-кілометрову. Від таких осіб не вимагатимуть додаткових підтверджуючих документів для в’їзду, але вони мають залишити територію Угорщини протягом 24 годин.

При цьому, в’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності в особи документа про постійне місце поживання, дозволу на перебування, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. До того ж, особа має надати згоду на перевірку на наявність коронавірусу та не мати ознак підозри на інфекцію, зазначають прикордонники.