Про це повідомляє угорське видання Hungary Today.

Уточнюється, що прем’єр-міністр Віктор Орбан оголосив комендантську годину, яка передбачає дозвіл громадянам залишати своє житло тільки для того, щоб їхати на роботу або для життєво необхідних справ.

Водночас наголошується, що аптеки та продовольчі магазини будуть відкриті щодня в період з 9:00 до 12:00 тільки для людей у ​​віці старше 65-ти років.

Людям молодше 65-ти років буде заборонено здійснювати покупки в цей час.

Також повідомляється, що по всій Угорщині будуть закриті кінотеатри та паби. При цьому магазини будуть працювати до 15:00.

На даний момент в країні зафіксіровано 300 випадків зараження коронавірусів COVID-19, при цьому 10 людей вже померли від хвороби.