Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
“З 14:00 4 липня пропуск осіб та транспортних засобів, які їдуть транзитом через Угорщину, здійснюється тільки з гуманітарних коридорів в пунктах пропуску Берегшурань – Лужанка і Захонь – Чоп (Тиса)”, – сказано в повідомленні.
Інші пункти пропуску, а саме Вилок-Тісабеч, Косино-Барабаш та Дзвінкове-Лонья, закриті, правда, невідомо з якої причини.
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