Угорщина дозволяє транзит через свою країну тільки через два пункти пропуску на кордоні: Берегшурань - Лужанка і Захонь - Чоп.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

“З 14:00 4 липня пропуск осіб та транспортних засобів, які їдуть транзитом через Угорщину, здійснюється тільки з гуманітарних коридорів в пунктах пропуску Берегшурань – Лужанка і Захонь – Чоп (Тиса)”, – сказано в повідомленні.

Інші пункти пропуску, а саме Вилок-Тісабеч, Косино-Барабаш та Дзвінкове-Лонья, закриті, правда, невідомо з якої причини.