Представник Президента України у Конституційному суді Федір Веніславський повідомив про деталі перемовин української делегації з російською, яку узгодили під час переговорів президента України Володимира Зеленського та нелегітимного президента РБ Олександра Лукашенка.

Про це Федір Веніславський розповів в етері каналу Рада.

За його словами, перемовини розпочнуться через декілька годин, оскільки команда буде добиратись до білоруського кордону трохи довше, аніж очікувалось.

Він наголосив, що змінити маршрут довелось у зв’язку з “безпековою ситуацією”, тому перемовини розпочнуться пізніше.

“Щоб забезпечити максимальну безпеку для нашої делегації, вони їдуть такими маршрутами, які не є загрозливими для їхнього життя та щоб не було відомо їх місце перебування”, – зауважив Веніславський.

Водночас розповідати про те, хто увійшов до складу делегації він відмовився, знову ж таки з міркувань безпеки.

За словами Веніславського, уже до завершення дня стане зрозуміло про стартові позиції та результати перемовин.

Окрім цього Федір Венсілавський повідомив, що участь у перемовинах візьмуть і представники білорусі, проте у них буде лише роль спостерігачів.