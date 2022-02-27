Про це Федір Веніславський розповів в етері каналу Рада.
За його словами, перемовини розпочнуться через декілька годин, оскільки команда буде добиратись до білоруського кордону трохи довше, аніж очікувалось.
Він наголосив, що змінити маршрут довелось у зв’язку з “безпековою ситуацією”, тому перемовини розпочнуться пізніше.
“Щоб забезпечити максимальну безпеку для нашої делегації, вони їдуть такими маршрутами, які не є загрозливими для їхнього життя та щоб не було відомо їх місце перебування”, – зауважив Веніславський.
Водночас розповідати про те, хто увійшов до складу делегації він відмовився, знову ж таки з міркувань безпеки.
За словами Веніславського, уже до завершення дня стане зрозуміло про стартові позиції та результати перемовин.
Окрім цього Федір Венсілавський повідомив, що участь у перемовинах візьмуть і представники білорусі, проте у них буде лише роль спостерігачів.
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