Сьогодні, у Вербну неділю, по всій Україні українці приходили в церкви і святили вербу, незважаючи на заклики влади дотримуватися карантину, введеного через коронавірус.

#Букви зібрали фото і відео з церков країни.

Святили вербу майже в кожному населеному пункті країни. Як правило, обряд освячення проводили священики Української православної церкви Московського патріархату.

Так, святили вербу в Чернівцях, при тому, що область є лідером з поширення коронавірусної інфекції. У Чернівецькій області захворіли 432 людини – найбільша кількість з усіх областей України.

Незважаючи на карантин, до церкви прийшло багато людей, явно більше 10. На фото також видно, що біля храму була присутня поліція.

“Не всі парафіяни дотримуються карантину і все-таки вирішили освятити вербу в храмах. Нагадаємо, постановою визначено максимальну кількість віруючих, які можуть одночасно знаходитися в храмі. Це до 10 осіб разом зі священнослужителями”, – пише агентство АСС.

Чимало віруючих було біля одного з храмів на Гравітоні в Чернівцях.

Фото: molbuk.ua

А в одній з церковних громад в мікрорайоні Калічанка в Чернівцях богослужіння з нагоди свята відбувалося на вулиці.

Нагадаємо, в ці вихідні в Чернівецькій області діє жорсткий карантин, який передбачає рекомендацію громадянам не виходити на вулиці через загрозу поширення коронавірусу.

У храми Православної церкви України у Львові також приходили віруючі, незважаючи на заклик глави ПЦУ Єпіфанія залишатися в цей день вдома.

Десятки людей в захисних масках стояли у дворі з дотриманням соціальної дистанції в два метри.

У Тернополі люди дотримувалися карантину. Біля храмів було до десятка людей. Деякі храми освятили вербу заздалегідь і залишили гілочки біля храмів, щоб бажаючі могли взяти освячену вербу.

У Рівному в Свято-Вознесенському соборі (УПЦ МП) в неділю пройшло масове освячення верби, незважаючи на карантин, повідомляє місцевий сайт “Чарівне”.

“Не дивлячись на заклики проводити богослужіння без присутності віруючих, щоб не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавіруса, на службі були присутні багато людей. Як видно на фото, дистанція не дотримується. Багато з них стоять з не одягненими або приспущеними масками”, – зазначає видання.

Фото: “Чарівне”

Святили вербу і в Києві. На території Михайлівського собору відкрито мале храм. Головний храм, де проходила служба предстоятеля ПЦУ Єпіфанія, закритий, але біля входу стояв священик, який святив вербу всім бажаючим.

Фото: Олег Богачук, “Цензор.нет”

Церква святого Василія Великого сьогодні повністю закрита для прихожан.

Фото: Олег Богачук, “Цензор.нет”

Вхід до Володимирського собору був відкритий, люди могли зайти, щоб помолитися і поставити свічку.

Фото: Олег Богачук, “Цензор.нет”