#Букви зібрали фото і відео з церков країни.

Святили вербу майже в кожному населеному пункті країни. Як правило, обряд освячення проводили священики Української православної церкви Московського патріархату.

Так, святили вербу в Чернівцях, при тому, що область є лідером з поширення коронавірусної інфекції. У Чернівецькій області захворіли 432 людини – найбільша кількість з усіх областей України.

Незважаючи на карантин, до церкви прийшло багато людей, явно більше 10. На фото також видно, що біля храму була присутня поліція.

Вербное воскресенье Вербное воскресенье Вербное воскресенье Вербное воскресенье Вербное воскресенье Вербное воскресенье

Вербное воскресенье Вербное воскресенье

“Не всі парафіяни дотримуються карантину і все-таки вирішили освятити вербу в храмах. Нагадаємо, постановою визначено максимальну кількість віруючих, які можуть одночасно знаходитися в храмі. Це до 10 осіб разом зі священнослужителями”, – пише агентство АСС.

Чимало віруючих було біля одного з храмів на Гравітоні в Чернівцях.

Вербное воскресенье

Фото: molbuk.ua

А в одній з церковних громад в мікрорайоні Калічанка в Чернівцях богослужіння з нагоди свята відбувалося на вулиці.

Нагадаємо, в ці вихідні в Чернівецькій області діє жорсткий карантин, який передбачає рекомендацію громадянам не виходити на вулиці через загрозу поширення коронавірусу.

У храми Православної церкви України у Львові також приходили віруючі, незважаючи на заклик глави ПЦУ Єпіфанія залишатися в цей день вдома.

Десятки людей в захисних масках стояли у дворі з дотриманням соціальної дистанції в два метри.

У Тернополі люди дотримувалися карантину. Біля храмів було до десятка людей. Деякі храми освятили вербу заздалегідь і залишили гілочки біля храмів, щоб бажаючі могли взяти освячену вербу.

У Рівному в Свято-Вознесенському соборі (УПЦ МП) в неділю пройшло масове освячення верби, незважаючи на карантин, повідомляє місцевий сайт “Чарівне”.

“Не дивлячись на заклики проводити богослужіння без присутності віруючих, щоб не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавіруса, на службі були присутні багато людей. Як видно на фото, дистанція не дотримується. Багато з них стоять з не одягненими або приспущеними масками”, – зазначає видання.

Вербное воскресенье Вербное воскресенье Вербное воскресенье

Фото: “Чарівне”

Святили вербу і в Києві. На території Михайлівського собору відкрито мале храм. Головний храм, де проходила служба предстоятеля ПЦУ Єпіфанія, закритий, але біля входу стояв священик, який святив вербу всім бажаючим.

Вербное воскресенье Вербное воскресенье Вербное воскресенье Вербное воскресенье

Фото: Олег Богачук, “Цензор.нет”

Церква святого Василія Великого сьогодні повністю закрита для прихожан.

Вербное воскресенье Вербное воскресенье

Фото: Олег Богачук, “Цензор.нет”

Вхід до Володимирського собору був відкритий, люди могли зайти, щоб помолитися і поставити свічку.

Вербное воскресенье Вербное воскресенье

Фото: Олег Богачук, “Цензор.нет”

  • Раніше президент України Володимир Зеленський закликав українців святкувати Великдень вдома та дивитися богослужіння по телевізору.
  • У Київській області посилили карантин і ввели додаткові обмеження на пересування громадян на вихідних 11 – 12 квітня, а також на Великдень.