Вербування ПВК «Вагнер» засуджених, ймовірно, спричинило зменшення кількості ув’язнених у РФ – британська розвідка

Кількість ув’язнених в Росії значно зменшилась внаслідок вербування ПВК "Вагнер" засуджених на війну проти України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, масштаби кампанії з вербування засуджених приватною військовою компанією “Вагнер”, ймовірно, суттєво скоротилися у порівнянні з літом та осінню 2022 року.

За інформацією Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП РФ), яка була оприлюднення 31 січня 2023 року, чисельність ув’язнених у РФ становить 433 тисячі осіб, що свідчить про скорочення на 6 тисяч ув’язнених у порівнянні з листопадом 2022 року.

Водночас дані ФСВП РФ вказують на зменшення на 23 тисячі з вересня по листопад. У розвідці зауважили, що вербування “Вагнера”, ймовірно, було основним фактором, що сприяв цьому зменшенню.

Крім того, непідтверджені дані від українських військових за останні десять днів свідчать про те, що Росія менше покладається на атаки бойовиків “Вагнера” в стилі живої сили в ключових секторах.

“Значна напруга між “Вагнером” і Міністерством оборони Росії висвітлюється публічно. Конкуренція між фракціями в російській еліті, ймовірно, є частковою причиною скорочення кількості засуджених”, – підсумували у Міноборони Великої Британії.

Зауважимо, що сили приватної вйськової компанії “Вагнер” не досягли значних успіхів в Бахмуті після захоплення Соледару приблизно 12 січня. За даними Інституту вивчення війни, звичайні російські підрозділи зараз беруть участь у боях під Бахмутом, щоб відновити наступ на тому напрямку.

Бойові кадри, опубліковані 20 січня, вказують на те, що повітрянодесантні війська РФ діють навколо Бахмута, оскільки на кадрах видно російську БМД-4М – спеціальну механізовану техніку, яка використовується виключно високомобільним родом військ.

Також зазначено, що підрозділи ПВК “Вагнер” і ПДВ провели спільну операцію в Бахмуті 27 грудня. Міністерство оборони Росії все частіше повідомляє, що повітрянодесантні війська діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року, що вказує на те, що звичайні російські сили нарощуються для заміни групи “Вагнер” в цьому районі.

За даними анонімного офіційного представника США, сили групи “Вагнер” зазнали понад 4100 смертей і 10 000 поранених, у тому числі понад 1000 убитих з кінця листопада і до початку грудня під Бахмутом.

Українські офіційні особи стверджують, що наступальна операція військ РФ в Бахмуті не завершена. Проте ISW раніше оцінювало, що російський наступ на Бахмут досяг кульмінації.

За даними Інституту вивчення війни, масштабніші зусилля Росії проти Бахмута, ймовірно, не завершилися, оскільки РФ направляє звичайні підрозділи для продовження боротьби.