Цього року вересень у Києві повторив температурний рекорд, який був зафіксований більш ніж 100 років тому.

Про це поінформували у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, середньомісячна температура повітря у вересні в Києві становила +18,4°С, що перевищило кліматичну норму на 4,5°С.

“Таким чином цьогорічний вересень у Києві повторив рекорд 1909 року”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що вересень-2020 у Києві також став унікальним, оскільки цього року максимум температури повітря в столиці був зафіксований саме 1 вересня: +34,7°С.

Найхолодніше було 19 вересня, коли мінімальна температура опустилася під ранок до +6,9°С.

“Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь у Києві ще не розпочалась. У столиці лише п’ять днів з 18 по 20; 28 та 30 числа були осінніми, а середньодобова температура повітря поки стійко залишається вищою +15 градусів”, – йдеться в повідомленні.