Про це поінформували у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Так, середньомісячна температура повітря у вересні в Києві становила +18,4°С, що перевищило кліматичну норму на 4,5°С.
“Таким чином цьогорічний вересень у Києві повторив рекорд 1909 року”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що вересень-2020 у Києві також став унікальним, оскільки цього року максимум температури повітря в столиці був зафіксований саме 1 вересня: +34,7°С.
Найхолодніше було 19 вересня, коли мінімальна температура опустилася під ранок до +6,9°С.
“Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь у Києві ще не розпочалась. У столиці лише п’ять днів з 18 по 20; 28 та 30 числа були осінніми, а середньодобова температура повітря поки стійко залишається вищою +15 градусів”, – йдеться в повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що в Києві ніч на 1 вересня виявилася найтеплішою за останні 140 років.
- У червні запізніле літо в столиці за два дні встановило чотири температурні рекорди.