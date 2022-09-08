Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Рішення уряд ухвалив 7 вересня.

“За ініціативою президента України на урядовій нараді прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити координаційний штаб з питань деокупованих територій. Головою штабу запропоновано призначити віцепрем’єра Ірину Верещук”, – йдеться в повідомленні пресслужби.

Основне завдання координаційного штабу – відновлення територій, які ЗСУ звільняють від ворога, відбудова державної та цивільної інфраструктури, нормалізація їхнього життєзабезпечення.

13 березня Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.Відповідно до постанови №257 від 11 березня, уряд утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на чолі з віцепрем’єр-міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Вже у червні Кабмін утворив Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України, а також затвердив Положення про нього. Головою штабу визначили тоді також Ірину Верещук.