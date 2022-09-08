Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Рішення уряд ухвалив 7 вересня.
“За ініціативою президента України на урядовій нараді прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити координаційний штаб з питань деокупованих територій. Головою штабу запропоновано призначити віцепрем’єра Ірину Верещук”, – йдеться в повідомленні пресслужби.
Основне завдання координаційного штабу – відновлення територій, які ЗСУ звільняють від ворога, відбудова державної та цивільної інфраструктури, нормалізація їхнього життєзабезпечення.
13 березня Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.Відповідно до постанови №257 від 11 березня, уряд утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на чолі з віцепрем’єр-міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Вже у червні Кабмін утворив Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України, а також затвердив Положення про нього. Головою штабу визначили тоді також Ірину Верещук.
- Триває сто дев’яносто сьома доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
- В Україні вимагають організувати гуманітарний коридор для безпечної евакуації мешканців населених пунктів, що розташовані поблизу захопленої Запорізької атомної електростанції, попри те, що РФ в цьому відмовляє.
- Збройні сили України внаслідок активних дій звільнили понад 20 населених пунктів. Українським захисникам вдалося вклинитися в оборону противника у Харківській області.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни воїни ЗСУ використали передислокацію військ РФ на південь України, щоб здійснити дуже ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма, відвоювавши в окупантів близько 400 квадратних кілометрів території.