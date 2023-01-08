Віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук закликала внутрішніх переселенців працевлаштовуватись на новому місці, не покладатись лише на допомогу та не чекати повернення на старе місце роботи. Зауваживши, що працевлаштування ВПО – це не тільки дохід, а й особистий розвиток.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Серед внутрішньо переміщених осіб багато активних громадян, які після переїзду не розраховували лише на допомогу від держави, а влаштувалися на роботу й наразі добре почуваються на новому місці.

Верещук зауважила, що багато з них зараз готові залишитись в тих громадах, куди переїхали. На її переконання, це результат успішної інтеграції й свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала в пригоді у найскладніших умовах.

Віцепрем’єрка пояснила, що для працевлаштування ВПО потрібна ініціатива двох сторін – тих, кому потрібна робота і тих, хто її надає, тож вона апелює до обох.