Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Серед внутрішньо переміщених осіб багато активних громадян, які після переїзду не розраховували лише на допомогу від держави, а влаштувалися на роботу й наразі добре почуваються на новому місці.
Верещук зауважила, що багато з них зараз готові залишитись в тих громадах, куди переїхали. На її переконання, це результат успішної інтеграції й свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала в пригоді у найскладніших умовах.
Віцепрем’єрка пояснила, що для працевлаштування ВПО потрібна ініціатива двох сторін – тих, кому потрібна робота і тих, хто її надає, тож вона апелює до обох.
Роботодавців закликаю йти назустріч переселенцям та активніше давати їм роботу. Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватись і покращувати своє життя”, – наголосила посадовиця.
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