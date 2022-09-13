Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Днями на Харківщині затримали вчителів із РФ, котрі викладали в українських школах за російською освітньою програмою. Відступаючи, російські війська просто покинули їх — типова поведінка загарбників і їхніх поплічників, зауважила міністерка.
За словами Верещук, на території нашої держави зараз перебувають російські громадяни, які незаконно приїхали на тимчасово окуповані території й проводили там незаконну діяльність.
“Ми багато разів попереджали, що це є злочином, однак вони не дослухалися. Вони не громадяни України, щоб судити їх за колабораціонізм. Порушення Женевських конвенцій, зокрема щодо навчання дітей на окупованих територіях у звичних їм культурних традиціях і їхньою мовою, – це порушення законів війни, за що передбачено окрему відповідальність”, – наголосила міністерка.
Вона заявила, що російські громадяни точно будуть покарані, якщо не залишать нашу територію негайно.
Віцепрем’єрка також пояснила, що російських вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну, оскільки вони не є комбатантами.
В Мінреінтеграції нагадали: правоохоронні органи України фіксують всі злочини проти українського народу. Усі причетні до протиправних дій мають пам’ятати, що обов’язково постануть перед судом і нестимуть відповідальність.
- В Харківській області не затримували російських вчителів, інформація виявилась фейком. Раніше про затримання повідомили в “Страна.ЮА”, нібито цитуючи віце-прем’єрку Ірину Верещук.
- Раніше в ISW зазначили, що нездатність російського міністерства оборони визнати прорахунки РФ в Харківській області та ефективно створити інформаційні умови руйнує російський інформаційний простір – російська пропаганда не справляється з успіхами українського контрнаступу.
- Ділове видання Forbes заявило, що під час контрнаступу ЗСУ 6-11 вересня росіяни втратили військову техніку на 673 млн доларів.
- Аналітики CNN зауважили, що за останні дні війська РФ зазнали чималих втрат. Це стосується як різноманітної військової техніки, так і територій, які вони зуміли окупувати в Україні. Така ситуація свідчить про низку проблем у російській армії.