Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук зазначила, що логічним продовженням звільнення тимчасово окупованих територій України є затримання колаборантів і російських громадян.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Днями на Харківщині затримали вчителів із РФ, котрі викладали в українських школах за російською освітньою програмою. Відступаючи, російські війська просто покинули їх — типова поведінка загарбників і їхніх поплічників, зауважила міністерка.

За словами Верещук, на території нашої держави зараз перебувають російські громадяни, які незаконно приїхали на тимчасово окуповані території й проводили там незаконну діяльність.

“Ми багато разів попереджали, що це є злочином, однак вони не дослухалися. Вони не громадяни України, щоб судити їх за колабораціонізм. Порушення Женевських конвенцій, зокрема щодо навчання дітей на окупованих територіях у звичних їм культурних традиціях і їхньою мовою, – це порушення законів війни, за що передбачено окрему відповідальність”, – наголосила міністерка.

Вона заявила, що російські громадяни точно будуть покарані, якщо не залишать нашу територію негайно.

Віцепрем’єрка також пояснила, що російських вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну, оскільки вони не є комбатантами.

В Мінреінтеграції нагадали: правоохоронні органи України фіксують всі злочини проти українського народу. Усі причетні до протиправних дій мають пам’ятати, що обов’язково постануть перед судом і нестимуть відповідальність.