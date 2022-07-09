Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів тимчасово окупованих населених пунктів у Запорізькій та Херсонській областях терміново евакуюватись, щоб ЗСУ було простіше проводити контрнаступ.

Про це посадовиця заявила в етері телемарафону 8 липня.

Верещук наголосила, що мешканці окупованих територій Запоріжжя та Херсонщини повинні якомога швидше, разом зі своїми рідними, евакуюватись всіма можливими способами.

За її словами, це потрібно для того, щоб українським воїнам було простіше звільнювати окуповані росіянами території.

Верещук додала, що виїхати з окупованих територій можливо і люди про це знають. Зокрема шляхи виїзду відомі тим, хто вже евакуювався, волонтерам та владі. Однак публічно озвучувати шляхи евакуації міністерка не стала, щоб не ставити під загрозу безпеку людей.

Вона зауважила, що росіяни намагаються утримати мирних мешканців на місцях, оскільки використовують жителів як “живий щит” від ударів ЗСУ. Тому всілякими способами блокують спроби евакуюватись.

“Люди, особливо жінки, які мають дітей, повинні мати життєву мудрість і розуміти: як би важко не було на території, яка сьогодні підконтрольна українській владі – перебування там, на території Херсонської чи Запорізької областей, у рази гірше та небезпечніше”, – сказала вона.

Верещук резюмувала, що українські воїни звільнять окуповані території, однак за них будуть “великі бої”, зокрема з застосування артилерії. Тому навіть якщо місцевих мешканців вивезуть до Росії – українська влада знайде можливість повернути їх.