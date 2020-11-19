Знайомі всім традиційні страви можна приготувати по-новому, додавши свою родзинку.

Такі авторські рецепти старовинних страв представив у своїй книзі український кулінар Євген Клопотенко. Там можна знайти супи, страви з м’яса, риби, овочів і грибів, каші, напої, закуски, випічку.

#Букви публікують рецепт верещаки зі свинячими ребрами, квасом, чебрецем і часником, який порадує гурманів.

Верещака

Інгредієнти

600–800 г свинячих ребер

200 мл бурякового квасу

200 мл пшеничного квасу

2 гілочки чебрецю

1/2 ст. л. цукру

2–3 зубчики часнику

50 г вершкового масла

1 ст. л. борошна

2–3 ст. л. соняшникової олії

сіль, перець

• Ребра ретельно вимийте, обсушіть паперовим рушником. Видаліть плівки та зайвий жир. Поріжте по 1-2 сегменти порційно.

• Натріть підготовлені реберця сіллю з перцем і часником, розчавленим за допомогою преса.

• Обсмажте на пательні з невеликою кількістю соняшникової олії з усіх боків до золотавої скоринки.

• Перекладіть реберця в глибоку форму для запікання та додайте квас двох різновидів — буряковий і пшеничний. Запікайте при температурі 180 °С протягом 45-50 хвилин.

• Готові реберця дістаньте з форми й залиште теплими до подачі.

• Тим часом приготуйте соус: рідину, що залишилася від запікання, злийте в сотейник і випаровуйте протягом 20 хвилин, щоб стала насиченою.

• Змішайте м’яке вершкове масло з борошном до однорідного стану. Додайте суміш до каструлі разом з цукром, сіллю і перцем за смаком, щоб соус карамелізувався та став глянцевим. Постійно помішуйте віничком, доки соус не загусне до однорідної консистенції.

• Подаючи до столу, викладіть реберця в порційну тарілку і рясно полийте соусом.