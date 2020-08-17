Нардеп від "Слуги народа" та кандидатка у мери Києва Ірина Верещук дала інтерв'ю телеканалу секти "Аллатра", члени якої вірять у об'єднання слов'ян під головуванням президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляють #Букви.

Українська політикиня, народна депутатка та кандидатка на посаду мера Києва дала 40-хвилинне інтерв’ю на тему “Благотворче суспільство” міжнародному онлайн-телебаченню “Аллатра ТВ”.

“В інтерв’ю каналу Ірина Верещук поділилася своїм баченням благотворчого суспільства і того, які трансформації повинні відбутися в світі і кожній людині, щоб ми всі могли жити щасливо”, — зазначено на сайті організації.

За 2,5 місяці відео за участі Верещук зібрало менш ніж 3 тисячі переглядів. Попри це, поява нардепа на інтернет-телебаченні викликала бурхливу реакцію у Мережі, оскільки “Аллатра ТВ” є проєктом руху “Аллатра”, пов’язаним із президентом РФ Володимиром Путіним.

Що таке “Аллатра”?

Наразі “Аллатра” функціонує в Україні як громадська організація, а її проєкти фінансуються за допомогою краудфандінгу.

Рух позиціонує свою діяльність і вчення як такі, що є поза політикою і поза релігією. Однак деякими експертами “Аллатра” вважається саме релігійною організацією.

Членами руху є читачі книжок авторки, яка пише під псевдонімом Анастасія Нових. Основним джерелом духовного знання вважається книга Нових “Аллатра”, написана у форматі діалогу з таким собі Рігденом Джаппом, владикою Шамбали — рятівником, який відповідно до буддійських легенд і теософії має з’явиться в останні часи людства.

Члени руху “Аллатра” вірять у те, що неодмінно відбудеться “об’єднання слов’ян”, після якого почнеться об’єднання світу, а важливу роль у цьому відіграватиме Росія та такий собі “Номо”.

У книгах Нових “Номо” змальовано як невідому особу, яка “може позитивно вплинути на вирішення глобальної проблеми, яка найближчим часом охопить все людство” — “виживання цивілізації”.

За творами, Номо покликаний об’єднати слов’янські народи задля протистояння “силам зла” — “деструкторам”, під якими маються на увазі очільники країн Європи, Японії та Північної Америки. У творах зображено, що саме “деструктори” винні в усіх суспільних лихах, потрясіннях і природних катастрофах.

При цьому в образі “Номо” зашифровано російського президента Володимира Путіна: біографічні відомості, зазначені у книзі, повністю збігаються з біографією лідера РФ.