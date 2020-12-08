Оголошено лауреатів антипремії "Це яйце" за сексистські висловлювання та сексистський журналістський матеріал, а також переможця сексистської спецнагороди.

Трансляцію оголошення переможців антипремії вела Українська Гельсинська спілка з прав людини.

Цьогоріч номінантами та номінантками стали народні депутати, посадовці, кандидати на місцевих виборах, а також Президент України, національні канали й місцеві видання.

Шляхом голосування з короткого списку претендентів журі обрало переможців у двох номінаціях: “Сексистське висловлювання” та “Сексистський матеріал”. Також цього року вперше було вручено спецпремію — за випадок, який заслуговує на окрему увагу.

Сексистське висловлювання

Перемогу у цій номінації здобули:

Очільник партії “Слуга народу” та керівник однойменної фракції Олександр Корнієнко і Давид Арахамія.

Їх було номіновано через їхні скандальні висловлювання на адресу колеги Ірини Аллахвердієвої (“Така піддута, звичайно, трохи. Трохи тюнінг too much”) та кандидатки в мери Миколаєва Тетяни Домбровської (“Баба робоча, взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут від***рить триста зустрічей за чотири місяці й виграє. Вона така наживо. Енергетика”)

Кандидат на посаду міського голови Одеси Євген Червоненко

У програмі “Урядовий квартал” Євген Червоненко систематично ображав депутатку від фракції “Слуга народу” Галину Янченко.

Вона пішла зі студії після фрази:

“Ваш рівень — навчитися правильно, зсунувши ноги, сидіти на ток-шоу, дівчина”.

На відео з 55 хвилини

Начальник Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в Кривому Розі Павло Дабіжа

Чиновник у коментарі до допису депутатки Криворізької міської ради від Об’єднання “Самопоміч” Людмили Бурман написав таке:

“Найбільше зло – це допустити жінок і дітей до ухвалення важливих рішень, наприклад до голосування, який би вигляд не мали ці люди. Саме тому загальне виборче право і рівність чоловіків і жінок – це нісенітниця”.

Наразі коментар видалено, проте публічного вибачення за ці слова не було.

“Сексистський матеріал”

Перемогу у цій номінації здобули:

ZIK

Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна оголосила про створення власної партії “Україна проти корупції”.

Своє відеозвернення експосадовиця записала з відкритим декольте. В ефірі каналу ZIK влаштували опитування, чи справжні в неї груди.

“Новини Черкащини” й “Таблоїд 18000”

Ці медіа отримали антипремії за применшення ролі жінки та знецінення її роботи як самостійної незалежної людини та фахівчині своєї справи.

Йдеться про матеріали про вручення українській режисерці Ірині Цілик нагороди американського фестивалю незалежного кіно “Санденс” за найкращу режисерську роботу в категорії світового документального кіно (стрічка “Земля блакитна, ніби апельсин”), де її назвали дружиною письменника.

Інформаційна агенція Гал-інфо

Видання опублікувало статтю з рубрики “Портрет кандидата”. Героїнею матеріалу стала Оксана Юринець – кандидатка від партії “Удар”.

Матеріал супроводжувався ілюстрацією, що зображувала Оксану з великими губами та довгими нарощеними нігтями. Позаду неї було видно велику чоловічу тінь.

Експерти зауважують, що опонента Юринець, Ігоря Зінкевича, це ж видання показало карикатурно, але як успішного, ділового чоловіка.

Спецпремія

Цьогорічну спецпремію отримує кандидатка на посаду міської голови Києва, народна депутатка від “Слуги народу” Ірина Верещук.

У жовтні поточного року в інтерв’ю Дмитру Гордону політикиня сказала:

“Коли я чую про ці “феміністичні рухи”, кажу їм: “В армію. І все стане на свої місця”.

Цей вислів, на думку організаторів премії, вартий особливої уваги.

“Попри те що більшість скарг про сексистські висловлювання, які ми отримали в межах антипремії, стосувалися чоловіків, на жаль, цього року ми віддаємо спеціальну нагороду жінці”, — зазначила координаторка проєкту #вибориБЕЗсексизму Ірина Тишко.

Експертка переконана, що Ірина Верещук продемонструвала приклад патріархального мислення та внутрішньої мізогінії.

Також Тишко нагадала, що в українському парламенті найбільша кількість жінок за історію незалежності – 21%. Крім того, майже 30 тисяч жінок несуть службу в українській армії.

“Це стало можливим не за помахом чарівної палички, а завдяки тривалій боротьбі тих самих феміністок, яких Ірина Верещук посилає в армію. Дуже шкода, що політикиня відкидає той факт, що саме завдяки багаторічним зусиллям жіночого руху вона отримала право обирати й бути обраною, а її гра у “свого хлопця в політиці” – це ілюзія, адже досі політика – це чоловіча монополія, яку варто руйнувати жіночою солідарністю та об’єднанням зусиль. А саме це могло б стати для Верещук щасливим квитком у мерство”, – підсумувала Тишко.

Довідка. Антипремію “Це яйце” у 2019 році започаткували ГО “Жінки в медіа”, Інститут масової інформації, Центр прав людини ZMINA, ГО “Детектор медіа”, Кампанія проти сексизму в медіа та політиці “Повага”, Українська Гельсінська спілка з прав людини.