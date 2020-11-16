Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що послала свого колегу Миколу Тищенка на х*й.

Про це повідомляє Lb.ua.

Відповідаючи на питання, чи правда, що вона послала Тищенко на х*й, Верещук сказала, що було таке.

“Було таке. Через його підходи до формування списків до Київради”, – сказала вона.

За словами Верещук, з тих пір вона з ним більше не спілкувалася.

Депутат заявила, що вважає своїм недопрацюванням те, що не змогла переконати президента Володимира Зеленського, що з Тищенко у неї не вийде сформувати команду.

“Я вважаю своїм недопрацюванням те, що не змогла переконати президента і людей, від яких це залежало, що з паном Тищенко у нас не вийде сформувати команду. Я говорила про це президенту, але було мало часу і складний період – коронавірус, карантин, купа проблем”, – сказала вона.

За словами Верещук, вона не могла зрозуміти, що робила в штабі Алла Шлапак.

Депутат заявила, що роль Тищенко була неконструктивною.

“Людина балотується від Батьківщини, є нашою конкуренткою, але при цьому, умовно, керує в нашому штабі. Коли до мене дійшли чутки про це, я запитала, що ця людина робить в штабі … Але мені так і не пояснив, яка роль людей, які фактично не мають відношення до нашої політичної сили”, – додала Верещук.