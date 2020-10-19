Нардеп від "Слуги народа" і кандидатка у мери Києва від цієї політсили Ірина Верещук витратила на агітацію 22 млн гривень. Це втричі більше, ніж витратила її партія.

Про це йдеться в матеріалі громадського руху “ЧЕСНО”.

Київська територіальна виборча комісія опублікувала частину проміжних фінансових звітів кандидатів. Згідно з ними, виборчий фонд Ірини Верещук на 100% оплатила Київська міська партійна організація “Слуги народу” зі свого поточного рахунку. Станом на 19 жовтня відомо про витрати у розмірі 25 млн гривень.

Витрати партійного осередку — 6,7 млн гривень. На агітацію Верещук витрачено втричі більше — понад 22 млн гривень.

З цих 22 млн більша частка (14,7 млн) — оплата ефірного часу на телебаченні. На зовнішню рекламу витратили понад 5,6 млн гривень, на рекламу в Мережі — 1,3 млн.

Крім цього, було надруковано агітаційні листівки, брендовані захисні маски та силіконові браслети. Однак на роздачу друкованої продукції не було витрачено грошей з виборчого фонду Верещук. Так само не зазначені витрати на виготовлення рекламних відео.

З 6,7 млн гривень партосередку 5,3 млн витратили на зовнішню рекламу і рекламу у ліфтах, же 0,54 млн пішли на друк агітаційних матеріалів, телеефіри тощо.