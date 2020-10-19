Про це йдеться в матеріалі громадського руху “ЧЕСНО”.
Київська територіальна виборча комісія опублікувала частину проміжних фінансових звітів кандидатів. Згідно з ними, виборчий фонд Ірини Верещук на 100% оплатила Київська міська партійна організація “Слуги народу” зі свого поточного рахунку. Станом на 19 жовтня відомо про витрати у розмірі 25 млн гривень.
Витрати партійного осередку — 6,7 млн гривень. На агітацію Верещук витрачено втричі більше — понад 22 млн гривень.
З цих 22 млн більша частка (14,7 млн) — оплата ефірного часу на телебаченні. На зовнішню рекламу витратили понад 5,6 млн гривень, на рекламу в Мережі — 1,3 млн.
Крім цього, було надруковано агітаційні листівки, брендовані захисні маски та силіконові браслети. Однак на роздачу друкованої продукції не було витрачено грошей з виборчого фонду Верещук. Так само не зазначені витрати на виготовлення рекламних відео.
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З 6,7 млн гривень партосередку 5,3 млн витратили на зовнішню рекламу і рекламу у ліфтах, же 0,54 млн пішли на друк агітаційних матеріалів, телеефіри тощо.
У вересні громадянська мережа ОПОРА проаналізувала витрати партій та кандидатів у мери на політичну рекламу напередодні місцевих виборів. Загалом кандидати і партії витратили майже 20 млн гривень, хто найбільше — читайте в матеріалі.
- Фінансові звіти відображають лише офіційні витрати від моменту реєстрації кандидатів і до 14 жовтня. Перші борди Ірини Верещук з’явилися ще в серпні. Тоді кандидатка не могла пояснити, хто розміщував рекламу, а лідер партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко пояснив, що це — “підготовка до кампанії”.