“За” проголосували 233 народних обранці.
Відповідний запит від представника “Опозиційної платформи “За життя” Анатолія Бурміча підтримали 212 нардепів (необхідно було 150 голосів).
За те, аби направити запит Зеленському, проголосували 233 нардепи (необхідно було 226 голосів).
На відео з 2:28
“Проти” в обох випадках проголосувала нардепка від “Європейської солідарності” Софія Федина.
- Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа й здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і ІВО.
- Тоді ж Ентоні Джошуа прокоментував свою поразку в поєдинку з українцем Олександром Усиком словами “Буде реванш”.