Народні депутати відхилили 12 проєктів постанов про скасування рішення Верховної Ради від 23 вересня про прийняття проєкту закону №5599 про олігархів.

Про це повідомляють #Букви.

Так, спочатку автори проектів постанов – народні депутати Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Михайло Бондар, Олег Синютка, Володимир В’ятрович, Ірина Фріз, Ростислав Павленко, Вікторія Сюмар, Марія Іонова, Василь Німченко – №№5599-П, 5599-П1, 5599-П2, 5599-П3, 5599-П4, 5599-П5, 5599-П6, 5599-П7, 5599-П8, 5599-П9, 5599-П10, 5599-П11 доповіли щодо доцільності їх прийняття.

Голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Сергій Кальченко зазначив, що комітет рекомендує Раді визначитися щодо цих проєктів постанов шляхом голосування.

За результатами голосування жоден із проектів постанов не набрав голосів для їхнього прийняття і всі вони були відхилені.