Верховна Рада скорочує пленарний тиждень до одного дня через спалах коронавірусу COVID-19 в парламенті.

Про це заявила віцеспікер Олена Кондратюк під час засідання погоджувальної ради.

“Всього у нас перехворіло більше 90 депутатів. Зараз хворіють 24 працівники апарату Верховної Ради, які реально працюють, приймають рішення. Тому ми порадилися з керівництвом фракцій і груп… Ми розуміємо, що завтра ми маємо пропрацювати повний сесійний день. Я вношу пропозицію, щоб середа, четвер і п’ятниця були днями роботи в комітетах”, – сказала Кондратюк.

За її словами, на даний момент 27 депутатів парламенту хворіють на CОVID-19.