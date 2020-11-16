Про це заявила віцеспікер Олена Кондратюк під час засідання погоджувальної ради.
“Всього у нас перехворіло більше 90 депутатів. Зараз хворіють 24 працівники апарату Верховної Ради, які реально працюють, приймають рішення. Тому ми порадилися з керівництвом фракцій і груп… Ми розуміємо, що завтра ми маємо пропрацювати повний сесійний день. Я вношу пропозицію, щоб середа, четвер і п’ятниця були днями роботи в комітетах”, – сказала Кондратюк.
За її словами, на даний момент 27 депутатів парламенту хворіють на CОVID-19.
- Стало відомо, що Верховну Раду тимчасово очолить віцеспікер Олена Кондратюк. Вона замінить хворих на коронавірус голову парламенту Дмитра Разускова і першого віцеспікера Руслана Стефанчука.