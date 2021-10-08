Народні депутати підтримали законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на поточний рік, що передбачають виділення додаткових 15 млрд гривень на будівництво доріг.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У п’ятницю, 8 жовтня, Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт №6052 “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проєктів”.

Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів. Проти проголосував лише 1 народний обранець, 56 — утрималися.

215 голосів дали депутати фракції “Слуги народу”, ще 10 — депутатська група “За майбутнє”. 17 представників “Довіри” та 6 членів фракції “Опозиційної платформи — За життя” також підтримали згаданий законопроєкт.

“Європейська Солідарність”, “Голос” та “Батьківщина” утрималися від голосування.

Як повідомлялося, законопроєкт №6052 Верховна Рада прийняла в першому читанні 23 вересня, підтримавши скорочені терміни підготовки до другого.

Що передбачає законопроєкт?

Згідно з текстом законопроєкту, витратну частину державного бюджету на поточний рік пропонують збільшити на 39,41 млрд грн — з 1,345 до 1,384 трлн гривень — користуючись коштами з додаткових доходів.

У тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України пропонувалося збільшити з 1,205 до 1,205 трлн гривень.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що нардепи хотіли розподілити ці додаткові кошти у такий спосіб:

12 млрд гривень на субсидії;

5,7 млрд на покриття дефіциту в коштах на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України;

2 млрд гривень Міністерству охорони здоров’я;

15 млрд гривень “Укравтодору”;

1,5 млрд гривень на проєкти в рамках “Великого будівництва”;

2,5 млрд гривень на субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

1 млрд гривень на погашення заборгованості державним вугледобувних підприємств;

тощо.

Зауважимо, народні депутати подали понад 600 поправок до другого читання законопроєкту №6052. З них було враховано менш як 20.

Переважна більшість поправок, що були винесені на голосування під час сьогоднішнього засідання, не була підтримана профільним комітетом та під час розгляду в залі.

Депутати наголошували на необхідності виділення додаткових коштів на придбання озброєння, на допомогу лікарям та військовим, на фінансування лікарень та інші напрями.

Особливе обурення депутатів викликала пропозиція виділити 15 млрд гривень на будівництво доріг.